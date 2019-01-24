2019-01-24T07:48:45+03:00
Политика

Трамп пообещал сделать ежегодное обращение к Конгрессу после шатдауна

Президент США заявил, что не видит другого решения данной проблемы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал выступить с ежегодным обращением к Конгрессу "О положении страны" сразу после того, федеральное правительство полностью возобновит свою работу.

Таким образом глава государства ответил на слова спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая указала на невозможность проведения данного мероприятия в условиях шатдауна. По ее мнению, в условиях отсутствия достаточного бюджета обеспечить безопасность заседания не удастся.

"Нэнси Пелоси попросила меня сделать ежегодное обращение к Конгрессу. Я согласился. Затем она передумала из-за шатдауна и предложила перенести все на более позднюю дату. Это ее прерогатива - я выступлю с обращением, когда шатдаун закончится", - написал Трамп у себя в микроблоге в Twitter.

При этом он подчеркнул, что не видит альтернативных решений данной проблемы и с нетерпением ждет возможности выступить с “великим” посланием.

Сайт kp.ru писал о том, что нынншняя приостановка работы госучреждений в США стала самой длительной в истории страны. Из-за сложившейся ситуации многие бюджетники не получают зарплат и работают за бесплатно, а другие были отправлены в неоплачиваемый отпуск. При этом работа ведомств серьезно нарушена.

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