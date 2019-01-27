В Минобороны Венесуэлы назвали примкнувшего к оппозиции военного атташе страны в США изменником Родины
Заявление военного атташе посольства Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильвы, объявившего о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Хуана Гуаидо, вызвало бурную реакцию.
Так, в министерстве обороны Боливарианской республики назвали примкнувшего к оппозиции полковника предателем, а его поступок – «актом
измены и трусости по отношению к Родине, унаследованной от нашего освободителя Симона Боливара».
«Поэтому мы отвергаем заявления полковника Хосе Луиса Сильвы, который служил военным атташе в Соединенных Штатах», - говорится в заявлении Минобороны Венесуэлы, опубликованном на его странице в Twitter.
Решение теперь уже, похоже, бывшего атташе прокомментировал и самопровозглашенный «временный президент».
«Мне удалось увидеть и принять к сведению послание полковника Хосе Луиса Сильвы […] Мы приветствуем его и всех, кто искренне хочет придерживаться Конституции и воли венесуэльского народа», - написал Хуан Гуаидо в своем микроблоге.
Он добавил, что возглавляемое им «временное правительство» как «законное и ответственное учреждение работает над проверкой всей информации».
Разумеется, американцы тоже высказались по этому поводу. Похвалили полковника.
«Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гуаидо», - написал в Twitter пресс-секретарь Совета по нацбезопасности Белого дома Гарретт Маркис.
Представитель администрации США назвал Хосе Луиса Сильву «примером того, что роль военных заключается в защите конституционного порядка, а не поддержке диктаторов и подавлении своего собственного народа».
«Призовите других сделать то же самое», - подытожил он.
К слову, как писал сайт kp.ru, полковник Сильва, позируя перед камерами репортеров на фоне флага Венесуэлы и портрета Боливара в кабинете, именно так и сделал: призвал всех военнослужащих армии своей страны последовать его примеру.
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