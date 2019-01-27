СЕГОДНЯ 22:07 2019-01-27T22:07:14+03:00

Резонансное похищение картины из Третьяковки попало на видео Фото: СОЦСЕТИ

Полиция продолжает устанавливать личности похитителей и их мотивы

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Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что момент похищения картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи попал на видео.

Момент был замечен сотрудниками охраны Третьяковки, изучавшими записи камер видеонаблюдения. Полиция продолжает устанавливать личности похитителей и выяснять их мотивы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в краже картины Куинджи из Третьяковки участвовали двое грабителей. До этого в полиции сообщали об одном похитителе.

Пропавшая из Третьяковки картина Куинджи застрахована на 12 миллионов рублей. Ранее в Минкультуры официально подтвердили информацию о похищении полотна.

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину. В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи.