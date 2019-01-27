Эксперт объяснил, почему при краже картины Куинджи из Третьяковки не сработала сигнализация

27 Янв. 23:53 2019-01-28T00:04:24+03:00

Стандарты безопасности не требуют подключения сигнализации к каждому полотну, только к самым ценным экспонатам [видео]

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Похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее прокомментировала директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова. Она отметила, что сама выставка «сделана качественно, хорошо организована, все охранные правила соблюдены», и объяснила, почему при краже не сработала сигнализация.

«Стандарты безопасности не требуют подключения сигнализации к каждой картине, только к особо ценным экспонатам. Сигнализация дорогостоящая, масштабную выставку с большим количеством полотен не сделать, подводя к каждой сигнализацию», - пояснила Елена Титова.

Она уточнила, что закрывать картины так называемым «занавесом» из защитных лучей по стандарту тоже не требуется.

«Мы рассчитываем на то, что в зале есть охрана, есть те, кто выполняет функцию наблюдения за посетителями, каждый отвечает за свое», - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи Третьяковской галереи стало известно в воскресенье, 27 января. По словам очевидцев, неизвестный просто снял со стены полотно, вынул из рамы и ушел. Люди ничего не заподозрили, потому что были уверены, что это сотрудник музея. Теперь полиция ищет «Ай-Петри. Крым» и вора. Предположительно, у него был как минимум один сообщник.

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По словам посетителей, возле пустого места не было даже смотрителя, а загораживать пространство при помощи стульев и подручных средств стали намного позже (подробности).