2019-01-28T04:53:36+03:00
В мире

В Париже против «желтых жилетов» вышли «красные шарфы»

Более 10 тысяч французов приняли участие в демонстрации под названием «Республиканский марш свобод» [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
На улицы Парижа против «желтых жилетов» вышли «красные шарфы»На улицы Парижа против «желтых жилетов» вышли «красные шарфы»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 27 января, в Париже состоялась первая акция нового общественного движения «красные шарфы», которое выступает «за мир во Франции» и против бесчинств «желтых жилетов».

Демонстрация под названием «Республиканский марш свобод», по оценкам столичной полиции, собрала около десяти с половиной тысяч участников, сообщает радиостанция France Info. Отмечается, что это самая крупная манифестация французов в поддержку властей с 1968 года, когда на Елисейских полях прошел многотысячный марш, призванный поддержать президента Шарля де Голля

Колонна людей в белых футболках с надписями «Я люблю свою республику» и «Нет насилию», в красных шарфах, платках или шапках, с плакатами и флагами в руках прошла от площади Нации до площади Республики. Манифестанты по пути пели национальный гимн, а также скандировали: «Нам нужна демократия!» и «Да - демократии, нет – революции!».

Первая акция общественного движения «красные шарфы» прошла в Париже на площади Нации Фото: REUTERS

Первая акция общественного движения «красные шарфы» прошла в Париже на площади НацииФото: REUTERS

«Наша акция — это призыв к молчаливому большинству в стране. К тем людям, которым каждую субботу приходится прятаться в своих домах из-за выступлений «желтых жилетов», - пояснил в эфире радиостанции инициатор движения «красные шарфы» Лоран Сулье.

Его ближайший помощник и соратник Тео Пулар в интервью телеканалу BFMTV уточнил, что акция направлена на то, чтобы «защитить республиканские ценности и институты власти страны, которые уже два месяца подвергаются нападкам», причем даже не столько со стороны «желтых жилетов», сколько «со стороны экстремистов из крайне правых и крайне левых группировок».

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корреспондент «КП» попала под обстрел газовыми гранатами во время беспорядков в Париже

Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Когда с парижских улиц уходят митингующие – приходят мигранты и начинают грабить

Спецкор «КП» Дарья Асламова передает из Парижа, где прошли многотысячные митинги против повышения цен на топливо и за возврат налога на богатых (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
CNN: Клинтон может снова побороться с Трампом за пост президента США
Австралия объявила о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Жена Башара Асада успешно перенесла операцию по удалению опухоли
Взрыв в центре Гааги: пострадали девять человек
Картину Куинджи украли из Третьяковки в день рождения художника
Подробности похищения картины Куинджи: полиция приехала в Третьяковку искать украденную шубу
Минфин США объявил, что снял санкции с российских компаний En+, «РУСАЛ» и «Евросибэнерго»
Последствия сильного снегопада: на автозаправке в Калужской области рухнула крыша
Эксперт объяснил, почему при краже картины Куинджи из Третьяковки не сработала сигнализация
США снова потребовали, чтобы ЕС остановил строительство «Северного потока — 2»
Очевидец о пропаже картины из Третьяковки: "Спустя 10 минут прибежала бабуля и смотритель с обычным патрульным в телогрейке"
В Третьяковской галерее выступили с официальным сообщением о краже картины Куинджи
Резонансное похищение картины из Третьяковки попало на видео
В краже картины Куинджи из Третьяковки участвовали двое грабителей
Пропавшая из Третьяковки картина Куинджи застрахована на 12 миллионов рублей
Стали известны первые приметы грабителя, который украл картину из Третьяковской галереи
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о признании Гуайдо новым главой Венесуэлы
В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв
Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО отметил его роль в повышении расходов альянса
Военный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентом
Госсекретарь США Майкл Помпео неправильно произнес фамилию лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо
Экономика США потеряла шесть миллиардов долларов из-за шатдауна
Владельцы Gucci задолжали Италии 1,4 миллиарда евро
Песков заявил, что действия Турции в районе сирийско-турецкой границы не должны угрожать Сирии
В Иране заявили о побеге из тюрьмы в Афганистане 40 главарей террористической группировки
Дмитрий Песков рассказал, к чему приведут экономические инициативы Синдзо Абэ
В бразильском штате Минас-Жерайс объявили тревогу из-за возможного прорыва дамбы на шахте