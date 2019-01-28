В Париже против «желтых жилетов» вышли «красные шарфы»

СЕГОДНЯ 04:28 2019-01-28T04:53:36+03:00

Более 10 тысяч французов приняли участие в демонстрации под названием «Республиканский марш свобод» [фото]

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В воскресенье, 27 января, в Париже состоялась первая акция нового общественного движения «красные шарфы», которое выступает «за мир во Франции» и против бесчинств «желтых жилетов».

Демонстрация под названием «Республиканский марш свобод», по оценкам столичной полиции, собрала около десяти с половиной тысяч участников, сообщает радиостанция France Info. Отмечается, что это самая крупная манифестация французов в поддержку властей с 1968 года, когда на Елисейских полях прошел многотысячный марш, призванный поддержать президента Шарля де Голля

Колонна людей в белых футболках с надписями «Я люблю свою республику» и «Нет насилию», в красных шарфах, платках или шапках, с плакатами и флагами в руках прошла от площади Нации до площади Республики. Манифестанты по пути пели национальный гимн, а также скандировали: «Нам нужна демократия!» и «Да - демократии, нет – революции!».

Первая акция общественного движения «красные шарфы» прошла в Париже на площади НацииФото: REUTERS

«Наша акция — это призыв к молчаливому большинству в стране. К тем людям, которым каждую субботу приходится прятаться в своих домах из-за выступлений «желтых жилетов», - пояснил в эфире радиостанции инициатор движения «красные шарфы» Лоран Сулье.

Его ближайший помощник и соратник Тео Пулар в интервью телеканалу BFMTV уточнил, что акция направлена на то, чтобы «защитить республиканские ценности и институты власти страны, которые уже два месяца подвергаются нападкам», причем даже не столько со стороны «желтых жилетов», сколько «со стороны экстремистов из крайне правых и крайне левых группировок».

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября.

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