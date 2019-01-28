США одобрили назначенного Гуаидо «временного поверенного» в делах Венесуэлы

СЕГОДНЯ 05:39 2019-01-28T06:07:48+03:00

Дипломатическими вопросами от имени Каракаса в Вашингтоне будет заниматься Карлос Альфредо Веккьо

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Госдепартамент США одобрил и принял назначенного самопровозглашенным «врио президента» Венесуэлы Хауном Гуаидо «временного поверенного» в делах Боливарианской республики. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

«Соединенные Штаты 25 января приняли назначение предложенного президентом Хуаном Гуаидо Карлоса Альфреда Веккьо в качестве временно поверенного в делах правительства Венесуэлы в США», - говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Карлос Альфредо Веккьо будет иметь полномочия заниматься дипломатическими вопросами «в Соединенных Штатах от имени Венесуэлы».

После аккредитации Веккьо встретился с Дэвидом Хейлом – заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, и тот заверил венесуэльца «в решительной поддержке» Хауна Гуаидо Белым домом, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис Сильва объявил о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Гуаидо.

Американцы его похвалили, а в Минобороны Боливарианской республики назвали примкнувшего к оппозиции полковника изменником Родины.

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