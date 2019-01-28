США одобрили назначенного Гуаидо «временного поверенного» в делах Венесуэлы
Госдепартамент США одобрил и принял назначенного самопровозглашенным «врио президента» Венесуэлы Хауном Гуаидо «временного поверенного» в делах Боливарианской республики. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
«Соединенные Штаты 25 января приняли назначение предложенного президентом Хуаном Гуаидо Карлоса Альфреда Веккьо в качестве временно поверенного в делах правительства Венесуэлы в США», - говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Карлос Альфредо Веккьо будет иметь полномочия заниматься дипломатическими вопросами «в Соединенных Штатах от имени Венесуэлы».
После аккредитации Веккьо встретился с Дэвидом Хейлом – заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, и тот заверил венесуэльца «в решительной поддержке» Хауна Гуаидо Белым домом, передает Интерфакс.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис Сильва объявил о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Гуаидо.
Американцы его похвалили, а в Минобороны Боливарианской республики назвали примкнувшего к оппозиции полковника изменником Родины.
РЕПОРТАЖ «КП»
«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря
Наши корреспонденты Александр Коц и Антон Фокин передают с улиц Каракаса (подробности).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови
В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).
Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.