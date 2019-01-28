Глава Третьяковки о краже картины: "Произошедшее - следствие невероятной расхлябанности"
Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки в Третьяковке стала возможна из-за "расхлябанности" сотрудников музея. К такому выводу пришла директор галереи Зельфира Трегулова.
"Произошедшее - следствие невероятной расхлябанности музея. Мы утрачиваем культуру поведения в музее и желание погрузить человека в искусство чревато рисками", - сказала искусствовед, выступая на брифинге в связи с кражей картины. Ее слова приводит корреспондент "КП" Евгения Коробкова.
Брифинг, посвященный краже картины Куинджи в Третьковке..Директор "Третьяковки" Зельфира ТрегуловаЕвгения КОРОБКОВА
Напомним, что в воскресенье, 28 января, один из посетителей выставки в Третьяковской галереи на глазах у множества людей просто снял одну из картин русского художника со стены, вытащил холст из рамы и спокойно покинул зал. Охрана и смотрители заметили пропажу только через несколько часов.
Директор "Третьяковки" Зельфира Трегулова.
Сайт kp.ru писал о том, что правоохранителям удалось по "горячим следам" отыскать преступника в Одинцовском районе Подмосковья. Его уже задержали и допросили. Запланирована проверка на вменяемость. Сам 31-летний мужчина свою вину отрицает.
Картину тоже нашли в одном из недостроенных домов того же поселка Заречье. К счастью, она не пострадала при транспортировке.
Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.
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