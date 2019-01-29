Госдеп предоставил Гуайдо доступ к счетам Венесуэлы в США

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-29T17:47:56+03:00

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США предоставили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо свободный доступ к части активов правительства республики и ее Центробанка, хранящимся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и ряда других американских финансовых учреждений.

Документ о предоставлении политику соответствующих полномочий подписал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Распространил же заявление руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем же содержится послание к правительствам других стран с просьбой признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, как это ранее сделали Соединенные Штаты, Канада и ряд других государств. Также американцы призывают своих союзников предпринять аналогичные шаги в отношении Венесуэлы для защиты ее от "воровства со стороны коррумпированного режима" действующего лидера республики Николаса Мадуро.

Напомним, что ранее Минюст США решил ввести санкции в отношении венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA и заблокировала ее активы на территории страны на общую сумму 7 млрд долларов. Сайт kp.ru писал о том, что Каракасе и Москве такие действия американцев решительно осудили.

ИСТОЧНИК KP.RU