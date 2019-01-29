Лавров призвал Евросоюз ввести санкции против Украины

СЕГОДНЯ 21:39 2019-01-29T21:39:08+03:00

Глава МИД России указал на то, что Киев должен понести ответственность за инцидент в Керченском проливе

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Украина должна понести ответственность за устроенной ею инцидент в Керченском проливе. Такую позицию озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на высказывание главы датского внешнеполитического ведомства Андерса Самуэльсена.

Ранее этот дипломат обратился к Европейскому союзу с просьбой ввести санкции в отношении России, которая на деле ничего не нарушала и следовала международным законам. Лавров же посоветовал уделить внимание настоящему виновнику случившегося.

"Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами. Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины намеренно нарушили государственную границу нашей страны в Черном море и никак не реагировали на требования пограничников, в результате чего члены экипажа судов были задержаны. На данный момент решением суда все 24 человека арестованы по обвинению в незаконном пересечении рубежа.

Сайт kp.ru писал о том, что Евросоюз не стал вводить новые санкции против России в связи с данным инцидентов, несмотря на настойчивые просьбы Украины и ряда стран Восточной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU