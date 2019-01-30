2019-01-30T03:24:48+03:00
Политика

Финдиректор Huawei обязана явиться в суд 6 марта

В этот начнутся слушания по вопросу ее экстрадиции в США
Юлия ДИВЕЕВА
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Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн ВаньчжоуФинансовый директор китайской компании Huawei Мэн ВаньчжоуФото: REUTERS
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Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу обязана явиться в суд 6 марта. Во вторник, 29 января, судья Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия Уильям Эрк постановил, что слушания по запросу США об ее экстрадиции начнутся в этот день.

Ранее было отменено заседание, назначенное на 6 февраля, на котором судья должен был назначить дату начала слушаний по делу о передаче Мэн Ваньчжоу американскому правосудию, сообщает The Star Vancouver.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Пекине требуют от Вашингтона отменить запрос на экстрадицию своей гражданки из Канады. Соединенные Штаты 28 января официально предъявили обвинения компании Huawei и ее финдиректору в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций и препятствовании правосудию.

Напомним, полиция Канады 1 декабря по запросу США арестовала дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу, которая является заместителем председателя правления и финдиректором компании. 11 декабря суд выпустил топ-менеджера под залог в размере 7 млн долларов. Мэн Ваньчжоу проживает в доме своего мужа в Ванкувере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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