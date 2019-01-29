2019-01-29T07:29:07+03:00
Политика

Китай призвал США отменить запрос на экстрадицию финдиректора Huawei

Вашингтон предъявил официальное обвинение Мэн Ваньчжоу
Татьяна СЫКОВА
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Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде 1 декабря.Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде 1 декабря.Фото: REUTERS
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МИД Китая выступил с обращением к официальному Вашингтону. После того, как американские власти предъявили обвинение финансовому директору китайской технологической компании Huawei Мэн Ваньчжоу, они потребовали, чтобы власти Канады, где она была задержана в начале декабря, вынесли решение об ее экстрадиции в США. В Пекине недовольны этим решением и требуют отменить запрос на экстрадицию своей гражданки из Канады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

Напомним, дочку основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде 1 декабря. США обвиняют компанию и Мэн в нарушении санкций против Ирана, промышленном шпионаже и других преступлениях. Всего в деле насчитывается 23 пункта. Однако многие полагают, что это лишь предлог, который использовали для обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.

Арест произошел на фоне разговоров об обмене санкций в отношении китайского бизнеса. Мэн Ваньчжоу входит в состав руководства с 1993 года. Ранее сайт kp.ru писал, что китайская сторона предпринимала попытки договориться с Канадой об освобождении Ваньчжоу.

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