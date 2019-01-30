Суд арестовал сенатора Арашукова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который обвиняется в организации двух убийств, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетелей.
Адвокаты сенатора предлагали внести за своего подзащитного залог в размере 10 миллионов рублей, однако их инициативу отклонили.
"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Рауфу Арашукову меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует ТАСС судью.
Сайт kp.ru писал о том, что состоявшееся в Басманном суде слушание об избрании меры пресечения сенатору было проведено в закрытом режиме по просьбе адвокатов Арашукова. Следствие просило арестовать мужчину по обвинению сразу по трем статьям.
Сам член Совета Федерации свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает, однако правоохранители заявляют о наличии неопровержимых доказательств причастности политика к событиям 2010 года, когда были убиты зампредседателя молодежного движения КЧР А.Жуков и советник президента республики Ф. Шебзухов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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