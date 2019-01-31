Глава МИД Британии не исключил введения санкций ЕС против руководства Венесуэлы
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Евросоюз может ввести персональные санкции против руководства Венесуэлы.
По мнению дипломата, вводить ограничительные меры в отношении целой страны не нужно, так как ситуация в республике и так очень непростая. А вот «целенаправленные санкции против клептократов» он считает более уместными и не сомневается в их эффективности.
«Мы не рассматриваем введение санкций против целой страны, потому там сейчас сложилась гуманитарная ситуация, и мы не хотим, чтобы эта ситуация ухудшилась. Но целенаправленные санкции против клептократов <…> являются тем, что, как я думаю, может быть эффективным», - сказал Хант в интервью Би-би-си.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Причем некоторые государства, в том числе США, практически сразу признали его временным главой боливарианской республики. Между тем Россия выразила поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.
Стоит отметить, что на фоне политического противостояния в стране проходят антиправительственные митинги, которые сопровождаются столкновениями манифестантов с полицией и Национальной гвардией.
ИСТОЧНИК KP.RU