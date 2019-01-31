Глава МИД Британии не исключил введения санкций ЕС против руководства Венесуэлы

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-31T13:50:55+03:00

При этом Джереми Хант заметил, что вводить ограничения в отношении целой страны не нужно

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Евросоюз может ввести персональные санкции против руководства Венесуэлы.

По мнению дипломата, вводить ограничительные меры в отношении целой страны не нужно, так как ситуация в республике и так очень непростая. А вот «целенаправленные санкции против клептократов» он считает более уместными и не сомневается в их эффективности.

«Мы не рассматриваем введение санкций против целой страны, потому там сейчас сложилась гуманитарная ситуация, и мы не хотим, чтобы эта ситуация ухудшилась. Но целенаправленные санкции против клептократов <…> являются тем, что, как я думаю, может быть эффективным», - сказал Хант в интервью Би-би-си.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Причем некоторые государства, в том числе США, практически сразу признали его временным главой боливарианской республики. Между тем Россия выразила поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Стоит отметить, что на фоне политического противостояния в стране проходят антиправительственные митинги, которые сопровождаются столкновениями манифестантов с полицией и Национальной гвардией.

ИСТОЧНИК KP.RU