Болтон посоветовал Мадуро уехать подальше от Венесуэлы

31 Янв. 23:56 2019-02-01T00:04:40+03:00

Помощник президента США по нацбезопасности пожелал венесуэльскому лидеру «спокойной пенсии и жизни на красивом пляже»

Изменить размер текста: A A

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его советникам воспользоваться амнистией, подготовленной самопровозглашенным «временным главой государства» Хуаном Гуайдо, и как можно скорее уехать подальше от родной страны.

«Я желаю Николасу Мадуро и его высшим советникам долгой, спокойной пенсии, жизни на красивом пляже где-нибудь вдалеке от Венесуэлы», - написал Болтон на своей странице в Twitter.

«Они должны воспользоваться амнистией президента Гуайдо и покинуть страну. Чем раньше, тем лучше», - добавил советник Трампа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне непрекращающихся уже несколько месяцев митингов протеста, спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом страны. Его уже признали в качестве временного главы Боливарианской республики США, Канада, Бразилия, Израиль, Австралия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и другие страны.

РЕПОРТАЖ «КП»

«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря

Наши корреспонденты Александр Коц и Антон Фокин передают с улиц Каракаса (подробности).

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU