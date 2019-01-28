Австралия объявила о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Еще одна страна объявила о признании спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы. Вслед за Соединенным Штатами, Израилем, Бразилией, Канадой и другими странами с таким заявлением выступила Австралия.
«Австралия признает и поддерживает председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в качестве временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы до проведения выборов», - говорится в сообщении австралийского министра иностранных дел Мэрис Пэйн.
В ее заявлении также отмечается, что Канберра призывает все стороны в Боливарианской республике к «мирному урегулированию», «возвращению к демократии» и «соблюдению прав человека», передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Лондон, Париж, Мадрид и Берлин заявили, что Каракас должен провести «новые и честные» выборы, а если о проведении голосования не будет объявлено в ближайшие восемь дней, то они признают Хуана Гуаидо временным главой Венесуэлы.
РЕПОРТАЖ «КП»
«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря
Наши корреспонденты Александр Коц и Антон Фокин передают с улиц Каракаса (подробности).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови
В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).
Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.