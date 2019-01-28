Австралия объявила о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы

СЕГОДНЯ 03:38 2019-01-28T04:02:39+03:00

МИД страны призвал венесуэльцев мирно между собой договориться и «соблюдать права человека»

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Еще одна страна объявила о признании спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы. Вслед за Соединенным Штатами, Израилем, Бразилией, Канадой и другими странами с таким заявлением выступила Австралия.

«Австралия признает и поддерживает председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в качестве временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы до проведения выборов», - говорится в сообщении австралийского министра иностранных дел Мэрис Пэйн.

В ее заявлении также отмечается, что Канберра призывает все стороны в Боливарианской республике к «мирному урегулированию», «возвращению к демократии» и «соблюдению прав человека», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Лондон, Париж, Мадрид и Берлин заявили, что Каракас должен провести «новые и честные» выборы, а если о проведении голосования не будет объявлено в ближайшие восемь дней, то они признают Хуана Гуаидо временным главой Венесуэлы.

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