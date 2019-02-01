2019-02-01T08:03:51+03:00
Политика

Си Цзиньпин: Китай надеется договориться с США по торговому соглашению

Председатель КНР передал Трампу послание, в котором напомнил, сотрудничество должно быть взаимовыгодным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китай надеется, что в ходе торговых переговоров с Соединенными Штатами удастся как можно скорее заключить взаимовыгодное соглашение, основанное на основе взаимного уважения и сотрудничества, от которого выиграют обе страны.

Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина, которое передал президенту США Дональду Трампу глава делегации из Пекина, вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ, сообщает агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что стороны «продолжат двигаться навстречу друг другу», найдут выход из сложившейся ситуации и вскоре «направят позитивный сигнал народам двух стран и международному сообществу, а также будут содействовать развитию китайско-американских отношений и стабильному росту мировой экономики».

Как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить «выгодную сделку» с Китаем до 1 марта, а если договориться не получится, то Штаты введут 25-процентные пошлины на китайские товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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