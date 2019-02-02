2019-02-02T02:02:32+03:00
Политика

Володин: Совет Европы должен вернуть России взносы, уплаченные за годы неучастия в работе ПАСЕ

По подсчетам спикера Госдумы, речь идет примерно о 10 миллиардах рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Совет Европы должен вернуть России деньги, уплаченные нашей страной за те годы, когда российская делегация не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Вот если говорить об отношениях, то исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причём это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, — хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие», - сказал председатель ГД в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что нашу делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году, и еще два года Россия не участвовала в работе ассамблеи, а взносы при этом платила, и в 2017-м году оплатила треть взносов. Общая сумма составляет около 10 миллионов рублей, которые нам самим нужны «на решение вопросов, которые стоят перед гражданами».

По словам Володина, Москва в ближайшее время намерена поставить перед Советом Европы вопрос о возвращении взносов, и сейчас, когда в ПАСЕ идет дискуссия вокруг участия российской делегации, у нас есть повод для того, чтобы сказать: «Подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства».

«Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему», — добавил он.

Напомним, ранее 17 января депутаты Госдумы приняли проект постановления, согласно которому Россия отказалась направлять делегацию на зимнюю сессию ПАСЕ, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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