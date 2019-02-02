Володин: Совет Европы должен вернуть России взносы, уплаченные за годы неучастия в работе ПАСЕ

СЕГОДНЯ 01:54 2019-02-02T02:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Совет Европы должен вернуть России деньги, уплаченные нашей страной за те годы, когда российская делегация не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Вот если говорить об отношениях, то исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причём это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, — хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие», - сказал председатель ГД в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что нашу делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году, и еще два года Россия не участвовала в работе ассамблеи, а взносы при этом платила, и в 2017-м году оплатила треть взносов. Общая сумма составляет около 10 миллионов рублей, которые нам самим нужны «на решение вопросов, которые стоят перед гражданами».

По словам Володина, Москва в ближайшее время намерена поставить перед Советом Европы вопрос о возвращении взносов, и сейчас, когда в ПАСЕ идет дискуссия вокруг участия российской делегации, у нас есть повод для того, чтобы сказать: «Подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства».

«Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему», — добавил он.

Напомним, ранее 17 января депутаты Госдумы приняли проект постановления, согласно которому Россия отказалась направлять делегацию на зимнюю сессию ПАСЕ, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия может покинуть Совет Европы, не желая платить за воздух

Нашу страну лишили права голоса, но денег за участие по-прежнему требуют (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU