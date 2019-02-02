Пенс посоветовал Мадуро «не испытывать решимость» США и уйти в отставку

СЕГОДНЯ 02:58 2019-02-02T03:09:42+03:00

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Вице-президент США Майкл Пенс призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «не испытывать решимость» Соединенных Штатов и уйти в отставку добровольно.

«Сейчас не время для диалога, время для действий. Диктатуре Мадуро пришел конец раз и навсегда», - заявил он, выступая на митинге во Флориде

Причем в речи американского политика звучали явные угрозы в адрес лидера Боливарианской республики. Так, он заявил, что Вашингтон пока пытается использовать «всё экономическое и дипломатическое давление», чтобы обеспечить передачу власти в стране мирным путем, но не исключает и возможности силового вмешательства. По словам Пенса, «все варианты действий лежат на столе».

«Мадуро должен уйти, ему лучше бы не испытывать решимость Соединенных Штатов», - заявил Пенс.

Он также сказал, что «пришло время освободить Венесуэлу от влияния Кубы», назвав Остров Свободы «империалистом в Западном полушарии», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро воспользоваться амнистией, подготовленной самопровозглашенным «временным главой государства» Хуаном Гуайдо, и как можно скорее уехать подальше от родной страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU