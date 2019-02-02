Медведев пообещал, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-02T18:12:14+03:00

Как заметил премьер, отказ американской стороны от соглашения «ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности»

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как заметил политик, решение США выйти из соглашения «ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности». При этом глава кабмина пообещал, что ничем не спровоцированный отказ американской стороны от договора «не останется без эффективного ответа»

«С учетом выхода США из ДРСМД и объявленных президентом России ответных шагов правительство РФ предусмотрит необходимые средства и механизмы для финансирования НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и разработки новых типов вооружения», - написал Медведев в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Россию в нарушении ДРСМД и официально заявил о выходе своей страны из соглашения. А на следующий день российский лидер Владимир Путин объявил о зеркальном ответе на шаги Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU