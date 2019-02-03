В Сербии ждут скорого продолжения «Турецкого потока»

СЕГОДНЯ 04:10 2019-02-03T04:32:54+03:00

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Глава сербского Минэнерго Александр Антич надеется на скорую реализацию проекта строительства нового газопровода в Сербии, который должен стать продолжением «Турецкого потока».

Он рассказал, что накануне секретариат Энергосообщества (Energy Community) выразил «благосклонное» мнение по поводу исключений из правил третьего энергопакета ЕС для будущего трубопровода.

«Факт, что Энергосообщество в своем мнении заключило, что новый газопровод увеличит надежность снабжения через диверсификацию маршрута снабжения, подтверждает наши аргументы, и мы ожидаем скорого продолжения проекта», - заявил Антич.

По его словам, «мнение Энергосообщества – показатель того, что проект хорошо организован, соответствует Закону об энергетике Сербии, как и европейским энергетическим нормам», передает РИА Новости.

Строить новый газопровод будет совместное сербско-российское предприятие «Газтранс»

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях болгарская компания «Булгартрансгаз» приняла окончательное решение о строительстве ветки «Турецкого потока» от границы Болгарии с Турцией до Сербии.

К слову, на Украине считают, что «Турецкий поток» для Незалежной «еще опаснее», чем «Северный поток — 2».

ИСТОЧНИК KP.RU