Мать Децла оставила послание в соцсетях после смерти рэпера

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-03T09:29:59+03:00

Ирина Толмацкая подтвердила, что ее сын скончался в возрасте 35 лет

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Ирина Толмацкая - мать рэпера Децла, скончавшегося в ночь на воскресенье, 3 февраля, в возрасте 35 лет, - опубликовала в соцсетях пост, посвященный сыну.

«Люблю тебя…..1983-2019», - написала она на своей странице в Instagram, прикрепив к этой записи изображение, полностью залитое черной краской. Под этим постом интернет-пользователи уже оставили огромное количество сообщений с соболезнованиями.

Кстати, стоит отметить, что всего двумя днями ранее женщина опубликовала отрывок видео, на котором запечатлено, как Децл читает стихи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Печальную новость сообщил в соцсетях отец музыканта Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил эту информацию, уточнив, что причиной смерти стала остановка сердца. Как оказалось, 35-летний рэпер скончался после своего выступления в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU