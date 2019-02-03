На доме Децла в Москве могут установить памятную табличку
В Москве на доме, в котором жил Кирилл Толмацкий более известный как рэпер Децл, могут установить памятную табличку. В Мосгордуме готовы поддержать такое предложение, если оно поступит.
Однако председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов напомнил, что табличка с именем известного человека может появиться лишь через 10 лет после его смерти.
"Это давнее правило, в Москве оно не меняется - время своих героев фильтрует. Если будет предложение, финансирование, то, естественно, мнение жителей Москвы, почитателей его таланта, жителей этого дома будет учтено", - сказал Герасимов.
Он подчеркнул, что пока никто не выступал с такой инициативой.
Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого. Печальную новость сообщил в соцсетях отец музыканта Александр Толмацкий. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что 35-летний рэпер скончался после своего выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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