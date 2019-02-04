СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в элитном доме Москвы

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-04T10:12:43+03:00

Причиной пожара в доме на Никитском бульваре в Москве могло стать возгорание старой проводки Фото: скриншот с видео

Следователи ждут полной локализации возгорания, чтобы приступить к осмотру места происшествия

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Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в элитном жилом доме на Никитском бульваре. Расследование начато на основании статьи о причинении смерти нескольким лицам по неосторожности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689827" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Напомним, что пожар в историческом здании в центре столицы возник в ночь на понедельник, 4 февраля, в квартире на пятом этаже, которая принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета. Огонь быстро перекинулся на другие этажи, а тушение затруднялось многочисленными перепланировками. Также проблемой стали деревянные перекрытия строения.

Спасателям удалось спасти 42 жителей , в том числе двух детей. Однако избежать жертв не удалось - четыре человека задохнулись дымом. Их личности пока не раскрываются, однако известно, что в этом доме проживали довольно состоятельные люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

"После полной локализации огня следователи приступят к осмотру места происшествия", - сообщили на сайте СК РФ.

Ранее "КП" писала о том, что предполагаемой причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем или возгорание старой проводки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

ИСТОЧНИК KP.RU