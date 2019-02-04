СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в элитном доме Москвы
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в элитном жилом доме на Никитском бульваре. Расследование начато на основании статьи о причинении смерти нескольким лицам по неосторожности.
В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.
Напомним, что пожар в историческом здании в центре столицы возник в ночь на понедельник, 4 февраля, в квартире на пятом этаже, которая принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета. Огонь быстро перекинулся на другие этажи, а тушение затруднялось многочисленными перепланировками. Также проблемой стали деревянные перекрытия строения.
Спасателям удалось спасти 42 жителей , в том числе двух детей. Однако избежать жертв не удалось - четыре человека задохнулись дымом. Их личности пока не раскрываются, однако известно, что в этом доме проживали довольно состоятельные люди.
В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.
"После полной локализации огня следователи приступят к осмотру места происшествия", - сообщили на сайте СК РФ.
Ранее "КП" писала о том, что предполагаемой причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем или возгорание старой проводки.
На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.
ИСТОЧНИК KP.RU