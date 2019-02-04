СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-04T12:42:51+03:00

Внутри воды почти по колено, гарь, копоть: что говорят жильцы сгоревшего элитного дома на Никитском бульваре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наш корреспондент поговорил с жителями здания, в котором в эту ночь произошел пожар, унесший жизни шести человек [видео]

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В понедельник, 4 февраля, около часа ночи начался пожар в старинном жилом доме, стоящем в центре Москвы. В «звездном доме» загорелась квартира на пятом этаже. Здание было построено в 1913 году, поэтому по деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж.

Часть жильцов, которые после начала пожара выбежали из дома сами или были выведены спасателями, всю ночь находились у дома, наблюдая за ходом тушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

На месте событий наш корреспондент пообщался с жильцами. Одна из них, Элеонора Власова, только что вернулась из командировки.

- Мою квартиру не вскрывали, благо 3 этаж. Внутри воды почти по колено, гарь, копоть. Хочу забрать хоть что-то из ценного, - сообщила она.

Дежурящие сотрудники ППС рассказали, что вскрыта только часть квартир. Как сообщается, мебель и технику из квартир выносят сотрудники управляющей компании. Их вывозят на склады, где будут бесплатно хранить два месяца. Жильцам разрешили забрать ценные вещи. Работник ППС добавил, что дом будет охранять полиция в круглосуточном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689847" frameborder="0"></iframe> Потоп в доме на Никитском.Анастасия ВАРДАНЯН

Дом на Никитском бульваре называется «звёздам», поскольку там живёт много знаменитостей и деятелей культуры. На цокольный этаже здания множество кафешек и магазинчиков, где ценник выше среднего, а ассортимент оценит любой гурман.

- - Я бы сказала, что это дом богемы. У нас много художников. В числе постоянных клиентов художник Денис Трусевис. Очень простой человек. Вечером может заглянуть за бутылкой сухого вина. Была у нас и Ингеборга Дапкунайте. Она конечно сразу внимание привлекает: яркая, красивая, не от мира сего. Но судя по всему, в ее корзину попадают только полезные продукты. Никакого пива и майонеза, сообщила Ирина.

На данный момент в доме сохраняется угроза дальнейшего обрушения. Как писал ранее сайт kp.ru, число погибших в результате пожара к настоящему моменту увеличилось до шести человек. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU