2019-02-04T12:04:39+03:00
Происшествия

В доме на Никитском бульваре сохраняется угроза дальнейшего обрушения

Сотрудники МЧС продолжают проливку и разбор завалов в здании в центре Москвы, где ранее произошел пожар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число жертв пожара на Никитском бульваре выросло до шести человекЧисло жертв пожара на Никитском бульваре выросло до шести человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В элитном жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где ранее ночью произошел сильный пожар, сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Напомним, что пожар возник на пятом этаже дома, построенного еще в 1912 году. В здании проживают многие известные и состоятельные люди. Так, например, квартира, в которой изначально было зафиксировано возгорание принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета.

К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать, однако наличие деревянных перегородок и сложные перепланировки сильно препятствовали этому процессу. Также во время тушения произошло частичное обрушение строения.

"Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, число погибших в результате пожара к настоящему моменту увеличилось до шести человек. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство стран-членов ЕС признало Гуайдо временным главой Венесуэлы
Лавров: борьба с ИГ* еще не завершена
Песков обозначил позицию России по ситуации в Венесуэле
Лавров: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями
Российские конструкторы представили гиперзвуковой космический дрон
В Антарктиде найден новый вид раннего динозавра
Первые авто из проекта «Кортеж» будут доступны для предзаказа с 15 февраля
На месте пожара в центре Москвы нашли тело седьмого погибшего
"Внутри воды почти по колено, гарь, копоть": что говорят жильцы сгоревшего элитного дома на Никитском бульваре
Правительство поддержало законопроект об устойчивой работе рунета
В Госдуме предложили снижать зарплату учителей за жестокое обращение с детьми
У Децла нашли сердечную патологию
Умер четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен
В Госдуме отказались рассматривать предложение Германии о переносе ракет за Урал
Эксперт сказал, что неудачи Головина – результат неправильного подхода Тьери Анри
Ингеборга Дапкунайте не выходит на связь после пожара в «звездном доме» в Москве
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самым дешевым бензином
Страховщики предлагают новую услугу «ОСАГО для иногородних»
Лидер КНДР поздравил Путина с Новым годом по лунному календарю
На парковке в центре Москвы загорелись четыре автомобиля
Ученые разрабатывают прибор для диализа вне стационара
Италия наложила вето на решение ЕС признать Гуайдо временным главой Венесуэлы
Правительству поручено создать дорожные карты по механизму "регуляторной гильотины"
СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в элитном доме Москвы
Пассажир упал под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
Marvel показала новые тизеры фильмов "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел"
Названы вероятные причины пожара в доме на Никитском бульваре в Москве