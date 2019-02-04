В доме на Никитском бульваре сохраняется угроза дальнейшего обрушения
В элитном жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где ранее ночью произошел сильный пожар, сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
Напомним, что пожар возник на пятом этаже дома, построенного еще в 1912 году. В здании проживают многие известные и состоятельные люди. Так, например, квартира, в которой изначально было зафиксировано возгорание принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета.
К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать, однако наличие деревянных перегородок и сложные перепланировки сильно препятствовали этому процессу. Также во время тушения произошло частичное обрушение строения.
"Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, число погибших в результате пожара к настоящему моменту увеличилось до шести человек. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.
На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.
ИСТОЧНИК KP.RU