В доме на Никитском бульваре сохраняется угроза дальнейшего обрушения

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-04T12:04:39+03:00

Число жертв пожара на Никитском бульваре выросло до шести человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники МЧС продолжают проливку и разбор завалов в здании в центре Москвы, где ранее произошел пожар

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В элитном жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где ранее ночью произошел сильный пожар, сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Напомним, что пожар возник на пятом этаже дома, построенного еще в 1912 году. В здании проживают многие известные и состоятельные люди. Так, например, квартира, в которой изначально было зафиксировано возгорание принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета.

К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать, однако наличие деревянных перегородок и сложные перепланировки сильно препятствовали этому процессу. Также во время тушения произошло частичное обрушение строения.

"Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, число погибших в результате пожара к настоящему моменту увеличилось до шести человек. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

ИСТОЧНИК KP.RU