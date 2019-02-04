В обломках самолета, на котором летел Эмилиано Сала, обнаружено тело

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-04T15:14:57+03:00

Он был обнаружен в воскресенье на дне Ла-Манша

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В обломках самолета, перевозившего пропавшего футболиста Эмилиано Сала, замечено тело. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщил отдел расследования авиационных происшествий Великобритании.

В воскресенье 3 февраля на дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки самолета, перевозившего футболиста. Об этом сообщил руководитель частной поисковой операции ученый-океанограф Дэвид Мернс.

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Напомним, сайт kp.ru писал о том, что вечером 22 января аргентинский нападающий вылетел из Нанта в расположение своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 млн евро. Перелет через пролив он совершал на частном легкомоторном самолете Piper-Malibu, который неожиданно исчез с экранов радаров.

Перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Футболист прямо говорил о том, что боится лететь на нем.

ИСТОЧНИК KP.RU