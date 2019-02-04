Мадуро заявил, что намерен руководить Венесуэлой следующие шесть лет

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-04T16:49:13+03:00

Лидер Боливарианской республики отметил, что будет управлять страной вместе с ее народом

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь заявил, что не намерен покидать свой пост. Соответствующие заявление он сделал, выступая перед военными Венесуэлы в понедельник 4 февраля. Выступление президента транслировалось в его Twitter аккаунте.

"Я продолжу руководить (страной) вместе с народом в течение следующих шести лет", - сказал он на фоне признания рядом европейских стран главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо "временным президентом".

Утром в понедельник, 4 февраля, Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы восемь стран Европы: Франция, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Испания.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четверг, 31 декабря, комиссия Европарламента одобрила резолюцию по Венесуэле, в которой содержится призыв к странам Евросоюза признать Хуана Гуаидо временным и.о. президента, то есть легитимным главой латиноамериканского государства.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства на период действия временного правительства в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU