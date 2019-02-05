Японские СМИ назвали Курилы идеальным местом для размещения ракет США

СЕГОДНЯ 07:15 2019-02-05T07:16:03+03:00

Такое положение систем ПВО позволит защитить Европу от Ирана, Пекин от КНДР, а также блокировать незамерзающий порт Владивостока

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Японцы считают, что в случае передачи южной части Курил под руководство Пекина на их территории, вероятнее всего, появятся американские ракеты, поскольку из-за географического размещения данных островов, они являются идеальной площадкой для их размещения.

Наличие ПВО в данном регионе не только усилит защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР, но и увеличит шансы на их уничтожение на раннем этапе отделения боеголовок. Издание Japan Business Press считает, что самым подходящим для этих целей из четырех спорных островов стал бы именно Итуруп.

Расположив ракеты на его территории, можно даже защитить Европу от "агрессии" Ирана и блокировать стратегически важный для России объект - незамерзающий порт Владивостока, где расположена база Тихоокеанского флота.

"Если на островах в случае их передачи Японии появятся японо-американские силы, то в линии обороны, защищающей российские подлодки, возникнет брешь", - заявили журналисты. Поэтому, по их мнению, Москва вряд ли согласится на передачу островов Пекину.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным ВЦИОМ, 77% россиян выступают против передачи Японии части Курил. А среди жителей самих островов таких насчитывается более 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU