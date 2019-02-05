2019-02-05T15:43:09+03:00
Звезды

Дирижеру Юрию Башмету стало плохо на пресс-конференции

Из-за поднявшегося давления он не смог выйти к журналистам
Дарья ИВАШКИНАЕвгения КОРОБКОВА
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Дирижер Юрий БашметДирижер Юрий БашметФото: Иван ВИСЛОВ
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Дирижер Юрий Башмет не смог выступить на пресс-конференции, посвященной XII Зимнему международному фестивалю искусств, который должен пройти с 15 по 24 февраля в Сочи. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова, маэстро приехал в ТАСС, но из-за поднявшегося давления не смог выйти к журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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