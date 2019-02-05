2019-02-05T16:15:15+03:00
Происшествия

«Ксения ничего не скрывает«: Подробности пожара в квартире дочери Башмета на Никитском бульваре

Сгорела скрипка внука маэстро и рояль его дочери [видео]
Дарья ИВАШКИНАЕвгения КОРОБКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В результате ЧП сгорели скрипка внука маэстро, рояль и редкие нотыВ результате ЧП сгорели скрипка внука маэстро, рояль и редкие нотыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, выступая во вторник, 5 февраля, на пресс-конференции, посвященной XII Зимнему международному фестивалю искусств, рассказал подробности пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где находилась квартира дочери дирижера Юрия Башмета - 38-летней Ксении.

Глава русского концертного агентства - про пожар в квартире дочери Башмета

00:00
00:00

По его словам, в результате ЧП сгорели скрипка внука маэстро, рояль и редкие ноты концерта, который Ксения должна была исполнять на Зимнем фестивале в Сочи.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

«Сгорела скрипка внука, рояль Ксении Башмет. Квартира Ксении полностью сгорела. Ксюша вчера давала показания, она ничего не скрывает», - сказал Гринченко. Он добавил, что жилье и инструменты не были застрахованы.

Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

«По поводу причин, насколько я понимаю, никто не может дать ответ на вопрос. правоохранительные органы в этом разбираются. О квартире Ксении могу сказать одно - сразу сильно полыхнуло. Огонь пошел большой," - добавил Дмитрий Гринченко.

На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

Стоит отметить, что сам дирижер во вторник даже не смог выступить перед журналистами: ему стало плохо прямо на пресс-конференции. У маэстро подскочило давление. Более того, накануне он отменил свое выстпление на концерте и перепоручил дирижирование коллеге.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 4 февраля в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы вспыхнул пожар. По предварительной информации, источник возгорания находился в квартире 38-летней Ксении Башмет. В результате ЧП погибли восемь человек. Что касается родственников дирижера, то, к счастью, они успели спастись: дочь Юрия Башмета в последний момент успела выскочить из квартиры вместе с детьми.

Глава русского концертного агентства рассказал подробности пожара в квартире дочери Башмета.Евгения КОРОБКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка "назад в прошлое", незаконная перепланировка и квартира с дизайнерским ремонтом: из-за чего в "звездном доме" на Никитском бульваре случился пожар

В огне погибли восемь человек, включая двух детей (подробности)

Когда начался пожар в элитном доме в центре Москвы, дочь Юрия Башмета успела выскочить из квартиры вместе с детьми

Среди пострадавших, которые обращались за медицинской помощью после пожара на Никитском бульваре, 12, нет родных дирижера Юрия Башмета. Напомним, по предварительной информации, источник пожара находился в квартире 38-летней Ксении. Предполагают, что пожар начался из-за замыкания в проводке. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Никас Сафронов: «Слухи о пожаре в моей квартире сильно преувеличены»

Художник сообщил «КП», что у него нет недвижимости в горевшем доме на Никитском бульваре (подробности)

Ингеборга Дапкунайте во время пожара на Никитском бульваре в Москве помогала пострадавшим

В сгоревших квартирах нашли тела семи человек. Актриса с годовалым ребенком успела выскочить из дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгения КОРОБКОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме предложили ввести льготы за раздельный сбор мусора
Охранять Арктику будет авиаполк истребителей МиГ-31
Минобороны РФ рассекретило робота-разведчика на базе «Уран-9»
Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии
Очевидцы сняли на видео падание самолета во время авиашоу в Австрии
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Медведчука
Должники стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов
Дирижеру Юрию Башмету стало плохо на пресс-конференции
Рейс из Бишкека в Москву задержали из-за сообщения о бомбе в аэропорту
Пассажиры "Победы" смогут выбирать из двух вариантов провоза ручной клади
В Совфеде прокомментировали возможность прохода украинских кораблей через Керченский пролив
Неожиданная смерть канадского криптомиллионера лишила его жену $137 млн
Китаец четыре года жил с шестисантиметровой зубочисткой в сердце
Украина сократила периодичность курсирования поездов в Россию
Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД
США перебросят к берегам Японии свой новейший десантный корабль
Неизвестные "заминировали" почти 50 зданий в Москве и области