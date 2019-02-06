Дональд Трамп призвал прекратить расследования в отношении его администрации

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-06T07:50:36+03:00

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Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов от Демократической партии прекратить расследования, ведущиеся в адрес его администрации. По словам главы Белого дома, продолжение этих расследований может навредить экономическому благосостоянию страны.

"В настоящее время США переживает экономическое чудо - этому могут помешать лишь глупые войны, политика и смехотворные расследования. Если вы хотите мира и законов, не должно быть войн и расследований", - заявил Трамп в рамках выступления перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны". Президент США также подчеркнул, что "единство внутри страны" является необходимым условием для достижения победы над "врагами США за их пределами".

Расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов 2016 года в США ведется с мая 2017 года под руководством экс-главы ФБР Роберта Мюллера. Дональд Трамп и члены его предвыборного штаба отрицают наличие каких-либо неофициальных связей с официальными представителями России в период проведения предвыборной кампании. Представители Москвы также неоднократно опровергали эти сообщения, заявляя, что Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU