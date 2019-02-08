Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-08T15:48:41+03:00

В МИД России указали на то, что Украина нарушает международные обязательства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранее ОБСЕ было официально уведомлено Киевом о том, что нашим гражданам запрещено присутствовать на выборах

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Россия решила не направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины, руководствуясь соображениями об обеспечении их безопасности. Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел страны.

Стало известно, что накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило официальное уведомление от МИД Украины, в котором гражданам РФ было отказано в аккредитации. В российском ведомстве такое решение назвали ожидаемым, хоть дипломаты и надеялись на то, что "разум в Киеве все-таки восторжествует". Однако расчеты не оправдались.

В МИД РФ указали на то, что такие действия украинских властей являются грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур.

"Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах Президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Cайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 7 февраля, Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU