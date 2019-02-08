Мадуро объяснил, зачем США направляют гумпомощь в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 22:27 2019-02-08T22:27:18+03:00

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Соединенные Шатты используют доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу в качестве предлога для уничтожения ее независимости и суверенитета. Такое мнение озвучил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло успеха", - сказал глава государства, комментируя недавний случай с поставками гумпомощи.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее венесуэльские военные перекрыли мост с помощью контейнеров и цистерн, тем самым создав препятствие для доставки американских продуктов. Мадуро же заявил, что Каракас своими усилиями справится с экономическими трудностями.

Он также подчеркнул, что никому не позволит нарушать государственную границу и призвал оппозицию прекратить разрушать страну изнутри. По словам президента, все те, кто выступает против правительства, "находятся на неправильной стороне истории",

"В международных СМИ можно слышать, что народ поднялся против правительства, что Мадуро пал. Ничего этого не происходит", - цитирует ТАСС главу республики.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU