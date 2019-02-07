На границу Венесуэлы с Колумбией прибыли грузовики с гумпомощью из США

7 Февр. 23:54 2019-02-08T00:03:55+03:00

На границу Венесуэлы прибывают грузовики с гумпомощью из США Фото: REUTERS

Об этом сообщило американское посольство в Боготе

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В Колумбию прибыла первая партия американской гуманитарной помощи для Венесуэлы. Пока грузовики с гумпомощью стоят на контрольно-пропускном пункте в колумбийском приграничном городе Кукута.

«Первые грузовики с гуманитарной помощью от АМР (Агентства международного развития) находятся в Колумбии. По просьбе исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо мы работаем над тем, чтобы передать ее как можно скорее», - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства США в Боготе в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее самопровозглашенный «временный лидер» Боливарианской республики обвинил законные власти страны в том, что они не дают доставить нуждающимся еду и лекарства. До этого, 2 февраля, Гуаидо объявил об открытии трех пунктов для приема иностранной гумпомощи. Действующий же президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан отказаться от этого «шоу олигархии», заявив, что Венесуэла справится с экономическими трудностями «своими усилиями и своим трудом».

К слову, на днях на одном из складов международного аэропорта Валенсии в штате Карабобо была обнаружена и изъята привезенная из Штатов партия оружия и военной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU