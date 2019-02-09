2019-02-09T07:14:59+03:00
В мире

Госсекретарь США Помпео предоставил новые данные о расследовании дела Хашукджи

Ранее Дональд Трамп отказался комментировать сенату информацию по поводу предполагаемой причастности саудовского принца к убийству журналиста
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госсекретарь США Майк Помпео предоставил конгрессу обновленные данные о расследовании убийста журналиста Джамаля Хажукджи.

- Мы регулярно консультировались и связывались с конгрессом, после убийства Джамаля Хашукджи 2 октября. Мы можем подтвердить, что госсекретарь предоставил сегодня новую информацию, - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп отказался предоставлять сенату в установленные сроки позицию администрации по поводу предполагаемой причастности саудовского наследного принца к убийству журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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