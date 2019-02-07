В ООН признали журналиста Хашкаджи жертвой предумышленного убийства

СЕГОДНЯ 23:01 2019-02-07T23:01:33+03:00

В организации пришли к выводу, что за гибель обозревателя ответственны официальные лица Саудовской Аравии

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Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. К такому выводу пришла спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар по итогам проведенного в Турции расследования.

Она подчеркнула, что обстоятельства убийства обозревателя американской газеты Washington Post требуют срочного внимания международного сообщества, поскольку были нарушены ключевые правила, в том числе требование о законном использовании дипломатических миссий.

"Гарантии иммунитета никогда не предназначались для того, чтобы облегчить совершение преступления и вывести тех, кто его совершил, из-под уголовной ответственности или скрыть нарушение права на жизнь. Обстоятельства убийства и реакцию представителей государства после него можно расценить как "иммунитет ради безнаказанности", - цитирует ТАСС Каламар.

При это докладчик поблагодарила турецкое правительство за оказание помощи в проведении расследование на месте преступления и пообещала в ближайшие недели изучить весь собранный материал.

Напомним, что Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала в дипмиссии уверяли, что мужчина сам покинул здание, однако позже признались в убийстве своего соотечественника. В Эр-Рияде заявили, что журналиста "случайно" задушили сотрудники спецслужб, которые пытались уговорить его вернуться на родину.

Сайт kp.ru писал о том, что Анкара параллельно вела свое расследование и выявила по меньшей мере 18 человек, замешанных в преступлении.

Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела журналиста Хашкаджи.

ИСТОЧНИК KP.RU