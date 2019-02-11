Средняя ставка по ипотеке в 2019 году будет снижена до 8,9%

11 Февр. 12:15 2019-02-11T12:15:51+03:00

Такой показатель должен быть достигнут в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

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Средний уровень ставки по ипотечному кредиту в России планируется снизить до 8,9% до конца 2019 года. Именно такой показатель заложен в стратегии реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится о том, что к 2021 году средняя ипотечная ставка будет понижена до 8,5%, а к 2024 году - еще до 7,9%. При этом объем предоставляемых кредитов на недвижимость планируется увеличить в два раза к 2024 году - с 1,10 млн сделок до 2,26 млн. Только в 2019 году данный показатель составит около 1,56 млн.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее кабинет министров опубликовал перечень целевых показателей и ожидаемых результатов реализации национальных проектов. В документе указывается, сколько средств будет потрачено на выполнение всех поставленных задач, а также какие результаты должны быть достигнуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU