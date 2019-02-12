Дом богатейшего в мире человека продают за 1,5 миллиона долларов

12 Февр. 14:42 2019-02-12T14:42:17+03:00

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В США выставлен на продажу дом, в котором когда-то жил самый богатый человек планеты. Цена недвижимости 1,5 миллиона долларов, за эту сумму можно приобрести дом в 143 квадратных метра и гараж, где в 1990-х годах Джефф Безос основал интернет-магазин Amazon.

Продажей занимается агентство John L Scott Real Estate в Сиэтле. На сайте фирмы присутствует подробное описание объекта и все его плюсы.

В доме есть три спальни и уютный двор. Фото: pats.johnlscott.com

Дом был реконструирован в 2001 году. Площадь относительно небольшая, но все продумано: внутри есть три спальных комнаты, просторная кухня, а снаружи терраса с джакузи и зоной для барбекю.

В стоимость входит вся установленная бытовая техника, включая духовку, посудомойку, холодильник. Отделка выполнена из натурального дерева, а внутрь попадает много естественного света.

На участке имеется гараж, где можно хранить авто, а можно придумать еще один гениальный проект. Кстати, по итогам 2018 года чистая прибыль Amazon составила 10,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал «360».

Кстати, именно здесь Бозес основал интернет-магазин Amazon/ Фото: pats.johnlscott.com

Ранее глава корпорации Amazon Джефф Безос, который признан самым богатым человеком в мире, завил, что таблоид National Enquirer шантажирует его, угрожая опубликовать интимные фотографии. Речь идет о снимках, которые предприниматель отправлял своей любовнице - бывшей телеведущей Лорен Санчес.

Что касается супруги бизнесмена, то Маккензи Безос сейчас пытается развестись с мужем-миллиардером. В случае равного раздела имущества она может стать самой богатой женщиной в мире, получив около 69 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU