2019-02-13T05:04:49+03:00
Политика

Берлускони заявил, что итальянцы сошли с ума, раз перестали за него голосовать

Бывший премьер-министр Италии решил баллотироваться в Европарламент
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио БерлускониБывший премьер-министр Италии Сильвио БерлускониФото: REUTERS
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал своих соотечественников «сумасшедшими» из-за того, что они не хотят больше за него голосовать.

«Сколько человек голосует за Берлускони? Пять или шесть из 100. Мне стыдно за это. Почти все итальянцы сошли с ума. Куда они дели свои головы?» - заявил он в эфире Canale 5.

Говоря о себе в третьем лице, 82-летний итальянский политик перечислил свои заслуги: «Берлускони многое сделал. Он снизил налоги, обеспечил роль для Италии в мире, создал рабочие места».

«А с другой стороны – Ди Майо (вице-премьер и лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо). Что он сделал? Где учился? И мы отдаем в его руки Италию? Вы все сошли с ума. Мы – народ полоумных», - продолжил экс-глава итальянского правительства.

В ходе выступления Берлускони выразил обеспокоенность ситуацией не только в своей родной стране, но и в Европе, и в мире в целом. Дескать, именно поэтому он и решил баллотироваться в Европарламент.

К слову, как писал сайт kp.ru, когда стало известно, что он намерен участвовать в майских выборах в Европейский парламент, экс-премьеру стали напоминать о его почтенном возрасте, на что Берлускони ответил так: «Конечно, жаль, что мне уже 82 года. Раньше у меня обычно было по шесть женщин за ночь, а сейчас я после третьей засыпаю».

ИСТОЧНИК KP.RU

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