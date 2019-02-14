2019-02-14T08:18:42+03:00
Политика

Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет

На слушаниях в конгрессе Эллиот Абрамс назвал «ужасной» идею вооружить оппозицию республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции в Каракасе 25 январяПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции в Каракасе 25 январяФото: REUTERS
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Представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на слушаниях в палате представителей конгресса сообщил, что американская сторона не обнаружила «признаков присутствия» в республике военных из России.

Он также прокомментировал прозвучавшие предложения вооружить венесуэльскую оппозицию: «Я думаю, это ужасная идея».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вскоре после того, как спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя «временным президентом» Венесуэлы, агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что сотрудники некой российской «частной военной компании» отправились в Боливарианскую республику, чтобы защитить ее действующего лидера Николаса Мадуро во время массовых народных протестов.

Посол России в Каракасе Владимир Заемский опроверг эти сообщения, назвав их очередной газетной «уткой».

«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная «утка», - подчеркнул российский посол.

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Глава дипмиссии Владимир Заемский провел пресс-конференцию в Каракасе. Он рассказал о настроениях венесуэльцев, о разрозненности местной оппозиции и вероятности эвакуации соотечественников (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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