Антироссийские санкции ЕС, введенные из-за инцидента в Керченском проливе, коснутся восьми человек

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-18T14:48:36+03:00

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Новые антироссийские санкции Евросоюза в связи с ноябрьскими событиями в Керченском проливе коснутся восьми человек.

В понедельник, 18 февраля, в Брюсселе проходят переговоры глав МИД стран ЕС, на которых будет обсуждаться украинская тематика. Страны Евросоюза согласовывают новые санкции против РФ из-за задержания украинских кораблей и моряков, нарушивших российскую границу. Технические детали ограничительных мер будут разработаны в течение ближайших недель.

Напомним, 25 ноября прошлого года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля. В итоге, 24 украинских моряка обвинили в нарушении государственной границы России и арестовали.

Спустя несколько дней в ФСБ заявили, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники. Как оказалось, инцидент 25 ноября - это далеко не первая провокация со стороны Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что провокация в Керченском проливе состоялась по приказу Киева. Политик отметил, что действия украинских кораблей создали опасную ситуацию в акватории Черного и Азовского морей.

А глава СБУ Игорь Воронченко на следующий день после инцидента подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники.

Спустя несколько дней после громкого политического скандала Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций. Правительства страны были уверены, что ситуацию в Керченском проливе можно разрешить дипломатическим путем.

Цена верности: чего хотят украинские моряки от Порошенко.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают эту и другие интересные темы в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU