Юнкер объявил, что ЕС готов дать Лондону отсрочку для Brexit

СЕГОДНЯ 05:00 2019-02-20T05:33:05+03:00

Но это, по словам главы Еврокомиссии, создаст юридические проблемы

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Брюссель готов дать Лондону отсрочку для выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза, но это чревато юридическими проблемами, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Если Великобритания рассчитывает получить отсрочку, никто не будет стоять на ее пути. Но если отсрочка затянется, то британцам придется голосовать на выборах в Европарламент в мае», - сказал он, выступая на круглом столе в немецком Штутгарте накануне переговоров с британским премьером Терезой Мэй.

Жан-Клод Юнкер пояснил, что до Brexit Великобритания остается полноправным членом ЕС, а значит, имеет полное право участвовать во всех европейских выборах. Однако выбранные подданными королевства евродепутаты вскоре будут вынуждены сложить полномочия, но отданные за них голоса при этом придется засчитать при определении победившей политической фракции в Европарламенте. Казус в том, что эта фракция получит право назначить главу Еврокомиссии следующего состава, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «развод» Лондона с Брюсселем запланирован на 29 марта, но достичь окончательного соглашения по его условиям пока не удается.

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ИСТОЧНИК KP.RU