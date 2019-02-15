2019-02-15T01:19:58+03:00
В мире

Парламент Британии отклонил новый документ по Brexit

Лондон не теряет надежды на пересмотр соглашения с Евросоюзом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Выход Великобритании из Европейского союза пока под вопросомВыход Великобритании из Европейского союза пока под вопросомФото: REUTERS
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Голосование в Палате общин британского парламента по новому документу об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза опять провалилось: депутаты не приняли и альтернативный план правительства. «За» высказались 258 законодателей, против — 303.

В канцелярии премьера Терезы Мэй заявили, что Лондон продолжит добиваться пересмотра соглашения с Брюсселем, передает телеканал Sky News. Речь идет о так называемом «бэкстопе» — защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Именно он вызывает самые жаркие споры.

Пресс-служба главы британского правительства отмечает, что предложение исключить «бэкстоп» из сделки по Brexit от 29 января пока «остаётся единственным, который палата общин одобрила, выразив тем самым, чего она хочет своё желание»: это «юридически обязательные изменения» в соглашении, касающиеся решения проблем, связанных с ирландской границей.

«Правительство будет продолжать добиваться этого вместе с ЕС, чтобы обеспечить наш своевременный выход 29 марта», - добавил пресс-секретарь британского премьера.

Напомним, сайт kp.ru писал, что после того, как парламент отверг предложенный Терезой Мэй законопроект об условиях Brexit, шансов на «мягкий» выход Соединенного Королевства из ЕС в конце марта этого года не осталось. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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