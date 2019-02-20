Путин призвал расширить применение электронных виз

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-20T13:48:02+03:00

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Президент РФ Владимир Путин вспомнил о успешный опыт проведения ЧМ-2018 и предложил подумать над упрощением визового режима для иностранных туристов, приезжающих в РФ.

- Все планы строительства и модернизации автомобильных дорог, морских портов, авиасообщения, систем связи нужно нацелить на развитие регионов. В том числе на повышение их туристической привлекательности, - подчеркнул российский глава.

Также Владимир Путин отметил, что интерес к России, к культуре, природе, историческим памятникам у иностранцев "просто огромен", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин поручил вернуть людям деньги, недополученными ими в ходе индексации пенсии.

Также президент РФ заявил о необходимости решить проблему с яслями. При этом Владимир Путин заметил, что в 2019 году в яслях появятся около 90 тысяч мест, а в ближайшие три года - более 270 тысяч.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU