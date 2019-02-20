Путин: первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду уже весной

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-20T14:09:02+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда найдет "эффективный" ответ на действия Вашингтона, который пытается получить военное превосходство с помощью ПРО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693039" frameborder="0"></iframe> Путин - о комплексе Авангард.

Так, по словам главы государства, уже сейчас в активной стадии находятся испытания комплексов "Сармат" и "Пересвет", а "Кинжалы" уже заступили на боевое дежурство. Еще одной перспективной новинкой является гиперзвуковая ракета "Циркон", которая может поражать морские и наземные цели на скорость около девяти махов, а также субмарина-носитель "Посейдона".

Испытания ракеты Сармат на космодроме Плесецк .Минобороны показало запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты

"Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка-носитель этого пилотного комплекса. Работы идут по плану", - сказал Путин в ходе выступления в Гостином дворе.

Кроме того, стало известно, что Военно-морской флот РФ на 2-3 года раньше установленных сроков получит 7 новых многоцелевых подводных лодок, а также другую технику.

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