Путин: первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду уже весной
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда найдет "эффективный" ответ на действия Вашингтона, который пытается получить военное превосходство с помощью ПРО.
Путин - о комплексе Авангард.
Так, по словам главы государства, уже сейчас в активной стадии находятся испытания комплексов "Сармат" и "Пересвет", а "Кинжалы" уже заступили на боевое дежурство. Еще одной перспективной новинкой является гиперзвуковая ракета "Циркон", которая может поражать морские и наземные цели на скорость около девяти махов, а также субмарина-носитель "Посейдона".
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"Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка-носитель этого пилотного комплекса. Работы идут по плану", - сказал Путин в ходе выступления в Гостином дворе.
Кроме того, стало известно, что Военно-морской флот РФ на 2-3 года раньше установленных сроков получит 7 новых многоцелевых подводных лодок, а также другую технику.
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