2019-02-23T20:20:29+03:00
В мире

Оппозиция Венесуэлы заявила, что первый грузовик с гумпомощью пересек границу

Груз попал на территорию республики со стороны Бразилии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сторонники Гуайдо сообщили о том, что поставка гуманитарного груза все же состояласьСторонники Гуайдо сообщили о том, что поставка гуманитарного груза все же состояласьФото: REUTERS
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На территорию Венесуэлы проехал первый грузовик с гуманитарной помощью, которую жителям республики передали Соединенные Штаты и их союзники. Соответствующее заявление сделала Мария Беландриа, которую лидер оппозиции Хуан Гуайдо назначил послом страны в Бразилии.

"Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересек границу", - сказала дипломат в видеообращении, опубликованном в микроблоге журналиста Габриэля Бастида в Twitter.

Между тем, согласно данным The Guardian, хоть груз фактически и покинул территорию Бразилии преодолеть выставленную венесуэльскими властями блокаду ему пока не удалось.

Напомним, что в субботу, 23 февраля, на территорию Венесуэлы должны были въехать сразу несколько грузовиков с гумпомощью, о предоставлении которой официальный Каракас никого не просил. За осуществление данных поставок активно выступает оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который в конце января провозгласил себя временным главой государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее он прибыл к границе Венесуэлы со стороны Колумбии, откуда также должны были отъехать грузовики с гумгрузом. Между тем, армия Боливарианской Республики уже перекрыла границу между странами.

"Комсомольская правда" ведет трансляцию с места событий.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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