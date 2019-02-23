Оппозиция Венесуэлы заявила, что первый грузовик с гумпомощью пересек границу

СЕГОДНЯ 19:51 2019-02-23T20:20:29+03:00

Сторонники Гуайдо сообщили о том, что поставка гуманитарного груза все же состоялась Фото: REUTERS

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На территорию Венесуэлы проехал первый грузовик с гуманитарной помощью, которую жителям республики передали Соединенные Штаты и их союзники. Соответствующее заявление сделала Мария Беландриа, которую лидер оппозиции Хуан Гуайдо назначил послом страны в Бразилии.

"Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересек границу", - сказала дипломат в видеообращении, опубликованном в микроблоге журналиста Габриэля Бастида в Twitter.

Между тем, согласно данным The Guardian, хоть груз фактически и покинул территорию Бразилии преодолеть выставленную венесуэльскими властями блокаду ему пока не удалось.

Напомним, что в субботу, 23 февраля, на территорию Венесуэлы должны были въехать сразу несколько грузовиков с гумпомощью, о предоставлении которой официальный Каракас никого не просил. За осуществление данных поставок активно выступает оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который в конце января провозгласил себя временным главой государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее он прибыл к границе Венесуэлы со стороны Колумбии, откуда также должны были отъехать грузовики с гумгрузом. Между тем, армия Боливарианской Республики уже перекрыла границу между странами.

"Комсомольская правда" ведет трансляцию с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU