Гуайдо заявил, что Уго Чавес не одобрил бы действий Мадуро

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-24T07:37:19+03:00

Оппозиционер рассказал, что военные признаются ему страхе, нужде и неуважении в армии Венесуэлы

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Лидер Боливарианской революции Уго Чавес не одобрил бы действия нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким заявлением выступил глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо.

"Я сомневаюсь, что Уго Чавес согласился бы с тем, что Мадуро принес в Венесуэлу и в национальные вооруженные силы: голод, насилие, репрессии и страх. Мадуро уничтожил все, начиная с конституции 1999 года, которую создал Чавес в тот период, и которую мы защитили в 2007 году", - написал Гуайдо в своем Twitter.

Он рассказал, что беседовал военнослужащими армии Венесуэлы, которые решили перейти на его сторону. По его словам, все они говорят о нужде, страхе и неуважительном отношении в армии.

"Это солдаты, которые в какой-то момент хотели построить военную карьеру, а сегодня являются узниками террора", - считает лидер оппозиции.

Гуайдо обратился к дочери Уго Чавеса - Марии Габриэле Чавес, которая работает послом Венесуэлы при ООН, и спросил, одобряет ли она действия Мадуро.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 15 февраля самопровозглашенный временный президент дал армии страны восемь дней на то, чтобы изменить свою позицию и "открыть возможности для перемен".

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Однако армия осталась на стороне законного президента Николаса Мадуро. С тех пор оппозиционер неоднократно заявлял о необходимости поддержки со стороны военных для смены власти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU