2019-02-25T08:49:37+03:00
Политика

В Сеуле верят, что саммит США-КНДР сможет завершить Корейскую войну

Лидеры двух стран должны встретиться в Ханое уже на этой неделе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп с лидером КНДР Ким Чен ЫномПрезидент США Дональд Трамп с лидером КНДР Ким Чен ЫномФото: REUTERS
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Во время двустороннего саммита США-КНДР, который пройдет во вьетнамской столице 27-28 февраля, может быть достигнута договоренность о заключении мирного договора между Южной и Северной Кореями. Такое мнение высказал официальный представитель Голубого дома в Сеуле Ким Ый Гём.

По его словам, вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын смогут поставить "точку" в вопросе окончания Корейской войны (1950-1953), действительно высока.

"Я верю, что возможность существует. Сейчас никаким образом нельзя предположить, какой вид будет иметь декларация, но я верю, что США и КНДР могут достичь соглашения о заключении мирного договора, который завершит войну, в любом формате", - цитирует агентство Yonhap Ким Ый Гёма.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын уже выехал в Ханой на своем бронепоезде. Он прибудет во Вьетнам несколько раньше, чтобы провести официальный визит по приглашению генсека Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Что касается Трампа, сайт kp.ru писал о том, что он уже изъявил желание пообщаться с северокорейским коллегой без свидетелей - в формате тет-а-тет.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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