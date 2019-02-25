В Сеуле верят, что саммит США-КНДР сможет завершить Корейскую войну
Во время двустороннего саммита США-КНДР, который пройдет во вьетнамской столице 27-28 февраля, может быть достигнута договоренность о заключении мирного договора между Южной и Северной Кореями. Такое мнение высказал официальный представитель Голубого дома в Сеуле Ким Ый Гём.
По его словам, вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын смогут поставить "точку" в вопросе окончания Корейской войны (1950-1953), действительно высока.
"Я верю, что возможность существует. Сейчас никаким образом нельзя предположить, какой вид будет иметь декларация, но я верю, что США и КНДР могут достичь соглашения о заключении мирного договора, который завершит войну, в любом формате", - цитирует агентство Yonhap Ким Ый Гёма.
Напомним, что ранее Ким Чен Ын уже выехал в Ханой на своем бронепоезде. Он прибудет во Вьетнам несколько раньше, чтобы провести официальный визит по приглашению генсека Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
Что касается Трампа, сайт kp.ru писал о том, что он уже изъявил желание пообщаться с северокорейским коллегой без свидетелей - в формате тет-а-тет.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»