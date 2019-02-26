2019-02-26T04:31:07+03:00
Политика

Тимошенко уличила власти Украины в обмане: они не прекращали закупки российского газа

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоКандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Претендующая на пост президента Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с очередной порцией обвинений в адрес киевских властей. В этот раз она заявила, что действующий лидер страны Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман пять лет обманывают украинцев, заявляя, что не покупают российский газ, а на самом деле «голубое топливо» из России якобы продолжает поступать в Незалежную.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. На Украину все пять лет идет газ российского происхождения», - заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

По ее версии, Киев, отказавшийся от поставок топлива из России еще в ноябре 2015 года, теперь с помощью продуманных схем и специально построенных «закольцованных газопроводов на границе между Европой и Украиной», маскируют российский газ под европейский.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров. И нам таким образом по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу сказать, что он там не добывается», - подчеркнула Тимошенко.

И завершила свою пламенную речь вполне предсказуемо: пообещала, что когда станет президентом, снизит цену на газ в два раза или уйдет из политики.

Напомним, выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта, ЦИК зарегистрировал 44 кандидата в президенты. Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в узурпации информационного пространства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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