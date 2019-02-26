Похороны Игоря Малашенко пройдут в России
Похороны Игоря Малашенко состоятся в России. Сооснователя телеканала НТВ захоронят рядом с телом его отца. Об этом сообщила вдова медиаменеджера, журналистка Божена Рынска.
"Игорь будет похоронен рядом с отцом", - сказала женщина
При этом она не смогла назвать точную дату проведения похорон. По словам Рынски, опознание тела состоится только в среду, 27 февраля. Кроме того, в случае проведения процедуры вскрытия церемония погребения может быть отложена.
Согласно данным "Интерфакса", вдова планирует забрать тело своего мужа после опознания, а затем доставить его в Россию. Однако, по словам самой журналистки, данная процедура может затянуться.
Напомним, что тело Малашенко нашли в его доме в Испании. Мужчина не оставил никакой предсмертной записки, однако местные правоохранители считают, что речь идет о суициде. Между тем, проверяются все возможные версии.
Сайт kp.ru сообщал о то, что Рынска, например, допускает вероятность насильственного характера смерти ее супруга.
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь Малашенко: досье KP.RU»