Похороны Игоря Малашенко пройдут в России

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-26T13:03:11+03:00

Вдова Божена Рынска рассказала о том, где пройдут похороны Игоря Малашенко

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Похороны Игоря Малашенко состоятся в России. Сооснователя телеканала НТВ захоронят рядом с телом его отца. Об этом сообщила вдова медиаменеджера, журналистка Божена Рынска.

"Игорь будет похоронен рядом с отцом", - сказала женщина

При этом она не смогла назвать точную дату проведения похорон. По словам Рынски, опознание тела состоится только в среду, 27 февраля. Кроме того, в случае проведения процедуры вскрытия церемония погребения может быть отложена.

Согласно данным "Интерфакса", вдова планирует забрать тело своего мужа после опознания, а затем доставить его в Россию. Однако, по словам самой журналистки, данная процедура может затянуться.

Напомним, что тело Малашенко нашли в его доме в Испании. Мужчина не оставил никакой предсмертной записки, однако местные правоохранители считают, что речь идет о суициде. Между тем, проверяются все возможные версии.

Сайт kp.ru сообщал о то, что Рынска, например, допускает вероятность насильственного характера смерти ее супруга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU